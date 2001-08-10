На Сахалине задержали подозреваемого в краже с дачного участка

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 45-летнего жителя Южно-Сахалинска о том, что с его дачного участка, расположенного в селе Третья Падь, похищено имущество на сумму более 12 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый гражданин. Установлено, что мужчина находился в селе Третья Падь, где обратил внимание на один частный дом. Убедившись, что внутри никого нет, он разбил стекло и проник в помещение, откуда похитил бытовую технику, инструменты и бинокль. Украденным подозреваемый распорядился по своему усмотрению, продав третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.