Сахалинец отправил своего сына на больничную койку

В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в больницу поступил 38-летний житель Шахтерска с телесными повреждениями.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции установили, что потерпевший пострадал от действий своего отца. Как выяснилось, мужчина вступился за мать, когда между родителями произошел конфликт на бытовой почве. Глава семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына по голове.

Возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.