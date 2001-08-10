Сахалинка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 63-летней жительницы поселка Тымовское. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от лжесотрудника банка, который сообщил, что неизвестные лица оформили на её имя кредит на сумму 400 тысяч рублей и попытались снять с карты ещё 8 тысяч рублей, но якобы сотрудники службы безопасности банка данное действие предотвратили.

Злоумышленник пояснил, что для сохранности денежных средств заявительнице необходимо оформить кредит, снять деньги с банковского счета и перевести их на указанные номера сотовых телефонов.

По указанию звонившего женщина обналичила денежные средства и внесла их несколькими платежами на 13 номеров телефонов. Сумма ущерба составила 530 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.