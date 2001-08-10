В Охе расследовано уголовное дело по факту кражи из иномарки
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.
В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2020 года 32-летняя потерпевшая приобрела автомобиль. С наступлением зимы она припарковала транспорт в районе своего дома, предварительно сняв аккумулятор. В один из дней, проходя мимо принадлежащей ей иномарки, она увидела разбитое стекло на передней пассажирской двери. В салоне был беспорядок, также отсутствовала автомагнитола и новые запчасти в заводской упаковке. Женщина сообщила о произошедшем в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, причастного к совершению кражи обвиняемого и задержали его. Вину в совершенной краже фигурант признал полностью, в содеянном раскаялся. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена потерпевшей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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