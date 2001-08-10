Еще два сахалинца подарили деньги мошенникам
В отдел МВД России по Углегорскому городскому округу обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о том, что с ее банковской карты похитили 740 тысяч рублей.
Установлено, что 22 апреля женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на имя заявительницы неизвестные оформили кредит. Далее девушка перевела звонок на якобы сотрудника безопасности банка. Тот, в свою очередь, рассказал женщине, что займ еще не выдан. Для его аннулирования необходимо снять деньги со всех счетов и перевести их сотрудникам банка. После этого женщине поступил еще один звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что необходимо действовать по указаниям ранее звонивших якобы банковских служащих. После этого потерпевшая пошла в отделение банка, где сняла все денежные средства и перевела их на номера, которые ей указали аферисты. Спустя некоторое время, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По такой же схеме была обманута жительница Шахтерска, у которой похитили 80 тысяч рублей.
В этот же день в полицию обратился 48-летний житель Углегорска. У него злоумышленники похитили 210 тысяч рублей. Ранее мужчине позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что на имя заявителя злоумышленники оформили кредит. После чего звонившая пояснила, что для его погашения необходимо оформить новый займ и перевести его работникам банка, при этом оба кредита якобы спишутся. Мужчина поверил аферистке и, следуя ее указаниям, направился в банк. Потерпевший взял займ на сумму около 260 тысяч рублей. Затем он перевел указанную сумму на номера, названные ему мошенницей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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