Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона

Сергей Надсадин днём 1 мая провёл заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации снежного циклона, под воздействием которого Южно-Сахалинск оказался со вчерашнего вечера.

По данным ГО и ЧС города, все экстренные службы были готовы к прохождению циклона: еще 30 апреля всем организациям заранее было разослано экстренное предупреждение. Силы и средства находились в повышенной готовности. С 20.00 30 апреля до 08.00 1 мая на территории городского округа выпало 24 мм осадков. Основное воздействие непогода оказала на дорожную сеть и энергоснабжение частного сектора городского округа. В результате непогоды повреждены 14 ЛЭП. Всего от энергоснабжения отключены порядка 9000 потребителей, в основном - частный сектор. От «Сахалинэнерго» в аварийно-восстановительных работах принимают участие 12 бригад (30 человек) и 16 единиц техники. Потребители семи линий переведены на резервные источники питания. Кроме того, энергетики отрабатывают поступающие заявки от частных потребителей.

По данным МУП «Электросервис», шесть опор наружного освещения повалил сильный ветер в районе ул. Пуркаева. В связи с этим было принято решение временно закрыть движение по виадуку. Специалисты приступили к демотнажу опор. Кроме того, силами МУП «Электросервис» проводятся восстановительные работы в районе дачных массивов Ласточка (порядка 1000 человек), «Зима» (500 человек), Елочки (400 человек), Новая Деревня и Ключи.

Энергетики прикладывают все возможные усилия, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южносахалинцев. Ориентировочное время подачи электроэнергии — 20.00.

Системы тепло- и водоснабжения городского округа функционируют в штатном режиме, за исключением водозаборов «Южный» и «Северный» в Луговом (80 домов, 560 жителей). Вода в дома горожан поступит в ближайшие часы. Сахалинская коммунальная компания работает в штатном режиме.

Общественный транспорт в полном объеме вышел на линии. Некоторые трудности возникли в Синегорске. Временно автобусы двигаются до Санаторного, откуда пассажиров доставляют до Синегорска на полноприводных автобусах.

Спасательные подразделения проводят мониторинг обстановки, в том числе и повышения уровня воды на реках городского округа.

Что касается улично-дорожной сети, по данным на 13.00 на расчистке и уборке снега работает 66 единиц техники и более 90 человек.

Ситуация осложняется тем, что практически вся спецтехника уже переведена на летнее содержание. Дорожные службы также задействованы в расчистке ливневневок.

Силами сотрудников «Завода им. Федотова» расчищены дороги на все дачные маршруты. Техника работает в Ключах, затем отправится в Синегорск.

Также Сергей Надсадин поручил профильным структурам обеспечить подъездные пути к городским храмам, так как сегодня состоятся вечерние службы по случаю главного православного праздника Пасхи.

По линии департамента продовольственных ресурсов жалоб не поступало: все магазины обеспечены продовольствием в полном объеме.

В уборке и вывозе бытовых отходов задействовано 38 единиц техники. Администрация города просит жителей не ставить личный транспорт у мусорных контейнеров, не препятствовать мусороуборочной технике.

По жилищному фонду ситуация стабильная. Три объекта, где были повреждены кровли (два в Дальнем и один - в городе), находятся под контролем. Управляющим компаниям доводят информацию о поваленных деревьях и ветках. Все работы по ликвидации будут проведены в обязательном порядке.

Сергей Надсадин особо акцентировал внимание профильных служб на работе диспетчерских и потребовал, чтобы их сотрудники всегда отвечали на звонки горожан, были предельно вежливы и корректно доносили до людей всю актуальную информацию по свету, теплу, водоснабжению и т. д.

В настоящее время циклон находится в юго-западной части Охотского моря, ослабевать непогода начнет после 17.00.

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.