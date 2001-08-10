Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2021
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На Сахалине прокуратура занялась проверкой отравления работников «Энергострой»
09:10, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура занялась проверкой отравления работников «Энергострой»

Углегорской городской прокуратурой организована проверка с привлечением контролирующих органов по факту отравления работников предприятия ОРГ «Энергострой».

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и др.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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