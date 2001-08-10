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На Сахалине прокуратура занялась проверкой отравления работников «Энергострой»
Углегорской городской прокуратурой организована проверка с привлечением контролирующих органов по факту отравления работников предприятия ОРГ «Энергострой».
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения установленных требований по организации питания работников предприятия, соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и др.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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