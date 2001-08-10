Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2021
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На Сахалине прокуратура занялась проверкой отравления работников «Энергострой»
14:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине полицейские изъяли крупную партию гашишного масла

На Сахалине полицейские изъяли крупную партию гашишного масла

Сотрудникам отдела МВД России по Невельскому городскому округу поступила оперативная информация о том, что двое местных жителей могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проверки поступивших сведений и проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники уголовного розыска при личном досмотре обнаружили и изъяли у 32-летнего гражданина 6 бумажных свертков с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество было направленно на исследование. Согласно заключению эксперта, представленное вещество является смесью табака и наркотического средства (гашишное масло) общей массой 9,91 грамма, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Также по месту жительства 51-летней матери вышесказанного гражданина было обнаружено и изъято 10 бумажных свертков с веществом растительного происхождения, с семенами неизвестного растения, пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, изъятым веществом растительного происхождения является смесь табака и наркотического вещества (гашишное масло) общей массой 23,07 грамма.

По вышеописанным фактам в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

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