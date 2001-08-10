На Сахалине полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбое

1 мая в 16 часов 50 минут в дежурную часть отдела МВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение от 45-летней местной жительницы о разбойном нападении. Она уточнила, что в продуктовый магазин, расположенный в районном центре по улице Криворучко, когда она работала, зашел мужчина в медицинской маске. Находясь в торговом зале, он подошел к ней и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, она передала ему деньги из кассового аппарата и сказала, что ещё часть наличных якобы хранится в другом месте. Под этим предлогом потерпевшая отлучилась и, воспользовавшись моментом, выбежала через запасной выход.

Личный состав полиции был полнят по тревоге, на поиск злоумышленника ориентированы все наружные службы. В ходе поисковых мероприятий оперативники недалеко от места преступления обратили внимание на мужчину, внешне подходящего под описание разыскиваемого. В итоге данный гражданин был задержан и доставлен в районный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что 43-летний житель посёлка Тымовское, ранее осужденный за совершение особо тяжкого преступления, открыто похитил из магазина около 9 тысяч рублей, которые были обнаружены изъяты. Также был изъят нож и другие предметы, имеющие отношение к делу.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу. Ведется следствие.