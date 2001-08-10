20:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожарные ликвидируют возгорание в Южно-Сахалинске
Сегодня в 19.48 (сах) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме на ул. Украинская, 127. К моменту прибытия первого пожарного подразделения в двухэтажном доме горит квартира на первом этаже. Проводится эвакуация. На месте работают 12 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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