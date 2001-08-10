Сахалинские таможенники обнаружили посылку с сильнодействующими веществами из Беларуси

Почтовое отправление из Беларуси с сильнодействующими веществами задержали сотрудники службы Сахалинской таможни по Магаданской области и Чукотскому автономному округу при получении его заказчиком.

Посылку с запрещенными препаратами таможенники обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В ней находилось 14 блистеров с 345 таблетками стромбафорта. Экспертиза показала, что данные лекарственные средства содержат 25,35 грамма сильнодействующего вещества – станозолола.

Получатель – 21-летний студент одного из местных учебных заведений, рассказал, что препараты он заказал в Интернете для улучшения спортивных показателей, зная при этом о запрете оборота данных лекарств на территории России.

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда сильнодействующих веществ.

В 2020 году по фактам контрабанды сильнодействующих веществ Сахалинская таможня возбудила 6 уголовных дел. Общий вес запрещенных веществ составил 2 кг.