Сахалинец обвиняется в серии преступлений

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Корсакова, который обвиняется в угрозе убийством, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, раже и в пяти преступлениях, связанных с поддельными документами.

Следствием установлено, что фигурант в сентябре 2020 года находился в гостях, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент у него возник конфликт с одной девушкой, которую он несколько раз ударил. После чего с помощью постороннего предмета нанес ей несколько ударов по телу, при этом высказывая в её адрес угрозу убийством. Таким образом, он причинил потерпевшей вред здоровью средней тяжести и угрожал убийством.

Далее, через два месяца обвиняемый, будучи в гостях у знакомого, с которым совместно распивал алкогольные напитки, похитил его мобильный телефон. С похищенным имуществом он скрылся и распорядился в дальнейшем чужим гаджетом по своему усмотрению.

Он же, находясь в Корсакове, решил подделать водительское удостоверение на право управления самоходными машинами для сбыта с материальной для себя выгодой.

Для этого он скачал в сети Интернет образец удостоверения тракториста-машиниста. С просьбой об оказании помощи в приобретении такого документа к нему обратился гражданин. За эту услугу обвиняемый потребовал 5 тысяч рублей. Затем фигурант при помощи офисной техники изготовил подобный бланк. Таким же образом он изготовил ещё два свидетельства матроса, удостоверение тракториста, заключение медосмотра.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.