Сахалинцы продолжают попадаться на удочку мошенников
В отдел МВД России по городскому округу «Смирныховский» обратилась 58-летняя местная жительница с заявлением о том, что 04 мая с её банковских счетов похитили 270 тысяч рублей. Потерпевшая уточнила, что ей позвонила неизвестная и представилась менеджером одного популярного коммерческого банка. Звонившая сообщила, что якобы со счета заявительницы переводятся большие суммы денег и в районе работают мошенники, но деньги она «задержит». Кроме того, неизвестная сообщила, что на телефон заявительницы придет СМС сообщение с кодом для перехвата суммы, чтобы деньги не ушли, которые она переведет на банковскую карту заявительницы. Мошенница звонила потерпевшей неоднократно с разных номеров, заявительница сообщала ей пароли, которые приходили на телефон в СМС сообщениях. В результате предоставления паролей гражданка обеспечила доступ злоумышленнице к своим счетам, вкладам, лишившись таким образом указанной суммы.
Также от действий интернет-мошенников пострадал 23-летний житель областного центра. Ранее заявитель увидел в популярном приложении для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети рекламу о возможности приобретения копии мощного смартфона от известной иностранной корпорации. Молодой человек перешел по указанной ссылке, где оформил заявку на покупку мобильного телефона. Спустя время вместо оплаченной покупки ему почтовым отправлением прислали стопку резанной бумаги и наушники. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела , проводятся следственные действия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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