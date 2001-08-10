В Южно-Сахалинске сбили пешехода

10 мая 2021 года, в 22 часа 00 минут, 40-летний водитель, стаж вождения которого составляет 23 года, управляя автомобилем «Subaru Forester», двигался в северном направлении, по улице Холмской. В районе дома № 5/2, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, в одежде темных тонов без световозвращающих элементов.

В результате ДТП, 52-летний пешеход получил телесные повреждения, до данному факту проводится проверка, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.