Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2021
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13:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца задержали за угон иномарки у пенсионера

Сахалинца задержали за угон иномарки у пенсионера

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» обратился 82-летний гражданин с заявлением о том, что со двора его дома был угнан принадлежащий ему автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый житель поселка Тымовское. Выяснилось, что молодой человек в вечернее время находился в районе улицы Карла Маркса в Александровск-Сахалинском. Там он обратил внимание на припаркованный возле одного из домов автомобиль отечественного производства и решил его угнать. Подозреваемый проверил дверную ручку, и оказалось, что транспортное средство не оборудовано сигнализацией и не заперто. Злоумышленник беспрепятственно проник в салон и при помощи найденных в бардачке ключей запустил мотор, после чего скрылся. Утром полицейские обнаружили брошенный транспорт в одном из дворов по улице Кондрашкина. По горячим следам оперативники вышли на подозреваемого. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Также известно, что он находился в розыске за совершение еще одного угона и кражи.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, составил 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

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