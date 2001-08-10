Сахалинца задержали за угон иномарки у пенсионера
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» обратился 82-летний гражданин с заявлением о том, что со двора его дома был угнан принадлежащий ему автомобиль.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый житель поселка Тымовское. Выяснилось, что молодой человек в вечернее время находился в районе улицы Карла Маркса в Александровск-Сахалинском. Там он обратил внимание на припаркованный возле одного из домов автомобиль отечественного производства и решил его угнать. Подозреваемый проверил дверную ручку, и оказалось, что транспортное средство не оборудовано сигнализацией и не заперто. Злоумышленник беспрепятственно проник в салон и при помощи найденных в бардачке ключей запустил мотор, после чего скрылся. Утром полицейские обнаружили брошенный транспорт в одном из дворов по улице Кондрашкина. По горячим следам оперативники вышли на подозреваемого. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также известно, что он находился в розыске за совершение еще одного угона и кражи.
Возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, составил 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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