Сахалинец пойдет под суд за кражу пиломатериалов
В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому городскому округу обратился директор одной из управляющих компаний. Мужчина сообщил, что с территории организации были похищены пиломатериалы.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже указанного имущества. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Шахтерска. Выяснилось, что мужчина является работником этой организации. В один из дней злоумышленник решил заработать на продаже пиломатериалов, находящихся на прилегающей к организации территории. Подозреваемый нашел покупателя и, когда тот приехал на место, погрузил в машину 50 досок, не сообщив при этом, что имущество ему не принадлежит. Злоумышленник планировал продать еще часть пиломатериалов, но сделать ему это не удалось. Пропажу заметил директор организации, который сразу обратился в полицию. Ущерб, причиненный организации, составил более 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
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