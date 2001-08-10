Более 200 тысяч рублей подарила сахалинка мошенникам

За прошедшие майские праздники в Сахалинской области зарегистрирован факт телефонного мошенничества. На этот раз от действий злоумышленников пострадала 59-летняя жительница села Березняки. Она заявила 7 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску о краже с банковского счета денежных средств в сумме более 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, 6 мая женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась работником одного популярного коммерческого банка. Она сообщила, что у заявительницы была произведена неправомерная попытка снятия денежных средств. Также звонившая пояснила, что для сохранности денег ей необходимо сообщить номера карты с обеих сторон и коды, поступившие в СМС сообщении. Как только потерпевшая выполнила эти указания, у нее были списаны денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.