Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2021
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13:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 200 тысяч рублей подарила сахалинка мошенникам

Более 200 тысяч рублей подарила сахалинка мошенникам

За прошедшие майские праздники в Сахалинской области зарегистрирован факт телефонного мошенничества. На этот раз от действий злоумышленников пострадала 59-летняя жительница села Березняки. Она заявила 7 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску о краже с банковского счета денежных средств в сумме более 200 тысяч рублей.

Как выяснилось, 6 мая женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась работником одного популярного коммерческого банка. Она сообщила, что у заявительницы была произведена неправомерная попытка снятия денежных средств. Также звонившая пояснила, что для сохранности денег ей необходимо сообщить номера карты с обеих сторон и коды, поступившие в СМС сообщении. Как только потерпевшая выполнила эти указания, у нее были списаны денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

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