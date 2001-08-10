55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные

На территории Сахалинской области проходят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения в целях недопущения роста ДТП, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В период с 07 по 10 мая 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и отстранено от управления 55 водителей с признаками опьянения. В десяти случаях установлены факты повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, водителям грозит уголовная ответственность. А также пресечены 90 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

В выходные дни зарегистрированы два «пьяных» ДТП, они произошли в Южно-Сахалинске и Охе.

Так, 07 мая 2021 года, 32-летний водитель, управляя автомобилем Infinity FX 35, совершил наезд на 8-милетнего пешехода. После ДТП, водитель покинул место происшествия, но в последствии был разыскан, от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения водитель отказался.

08 мая 2021 года, 30-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил занос транспортного средства и совершил наезд на конструкцию из железобетонных блоков.

Теперь обоим водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права на управление ТС на срок до 2 лет.

В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД имеют право остановить автомобиль и поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или затрудненная речь.

В случае, если автолюбитель считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, а действия сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (4242) 789-139. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников Кроме того, Госавтоинспекция Сахалинской области рекомендует участникам использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с Управление ГИБДД Сахалинской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения по телефонам: 789-497 или 789-600.