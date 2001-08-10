55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные
На территории Сахалинской области проходят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения в целях недопущения роста ДТП, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В период с 07 по 10 мая 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и отстранено от управления 55 водителей с признаками опьянения. В десяти случаях установлены факты повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, водителям грозит уголовная ответственность. А также пресечены 90 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
В выходные дни зарегистрированы два «пьяных» ДТП, они произошли в Южно-Сахалинске и Охе.
Так, 07 мая 2021 года, 32-летний водитель, управляя автомобилем Infinity FX 35, совершил наезд на 8-милетнего пешехода. После ДТП, водитель покинул место происшествия, но в последствии был разыскан, от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения водитель отказался.
08 мая 2021 года, 30-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил занос транспортного средства и совершил наезд на конструкцию из железобетонных блоков.
Теперь обоим водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права на управление ТС на срок до 2 лет.
В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД имеют право остановить автомобиль и поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или затрудненная речь.
В случае, если автолюбитель считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, а действия сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (4242) 789-139. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников Кроме того, Госавтоинспекция Сахалинской области рекомендует участникам использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с Управление ГИБДД Сахалинской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения по телефонам: 789-497 или 789-600.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
09:12 5 Мая Сахалинские таможенники обнаружили посылку с сильнодействующими веществами из Беларуси
14:22 5 Мая На Сахалине намерены расширить географию поставок свежевыловленной рыбы
17:22 5 Мая Еще три баннера с информацией о голосовании за проекты «Комфортной городской среды» появились в Южно-Сахалинске
09:26 12 Апреля В некоторых домах Южно-Сахаинска сегодня отключат свет
17:28 12 Апреля В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодное водоснабжение
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
Выбор редакции
- 09:58 Вчера В сахалинской спортшколе «Кристалл» провели благотворительные сеансы катания на коньках
- 15:16 8 Мая В Сахалинской области отметили 100-летний юбилей Григория Чухрая
- 17:01 7 Мая Жителей Сахалинской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
- 14:31 7 Мая В Холмске поздравляют ветеранов войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
18:07 30 Апреля Статистика рассказала, как менялось население Сахалинской области а 2020 году
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?