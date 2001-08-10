Тихоокеанское
информационное агентство
12 Мая 2021
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14:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные

55 нетрезвых водителей на Сахалине отстранено от управления транспортным средством за выходные

На территории Сахалинской области проходят рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения в целях недопущения роста ДТП, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В период с 07 по 10 мая 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и отстранено от управления 55 водителей с признаками опьянения. В десяти случаях установлены факты повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, водителям грозит уголовная ответственность. А также пресечены 90 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

В выходные дни зарегистрированы два «пьяных» ДТП, они произошли в Южно-Сахалинске и Охе.

Так, 07 мая 2021 года, 32-летний водитель, управляя автомобилем Infinity FX 35, совершил наезд на 8-милетнего пешехода. После ДТП, водитель покинул место происшествия, но в последствии был разыскан, от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения водитель отказался.

08 мая 2021 года, 30-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил занос транспортного средства и совершил наезд на конструкцию из железобетонных блоков.

Теперь обоим водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права на управление ТС на срок до 2 лет.
В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД имеют право остановить автомобиль и поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, который доносится из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или затрудненная речь.

В случае, если автолюбитель считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, а действия сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, - необходимо позвонить на единый «телефон доверия» - (4242) 789-139. По каждому заявлению на неправомерные действия сотрудников Кроме того, Госавтоинспекция Сахалинской области рекомендует участникам использовать средства фото, видео-фиксации при контактах с Управление ГИБДД Сахалинской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем с признаками опьянения по телефонам: 789-497 или 789-600.

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