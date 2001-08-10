С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей

Арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел кассационную жалобу, поданную государственным унитарным предприятием Сахалинской области «Южно-Курильское дорожное управление», на решение Арбитражного суда Сахалинской области. Суд удовлетворил требование Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области о взыскании ущерба, причиненного предприятием землям сельскохозяйственного назначения в размере 44,6 млн рублей.

В мае 2019 года в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области поступило коллективное обращение жителей Южно-Курильского района по факту уничтожения природной достопримечательности мыса «Чертовы ворота» на землях сельскохозяйственного назначения. Это обращение послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки должностными лицами Управления Россельхознадзора.

В ходе проверки земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,7 га, который находится в аренде у дорожного управления, был установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на площади 6,2 га. Эта часть участка использовалась арендатором под разработку карьера по добыче строительного камня.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки и в момент составления протокола об административном правонарушении документы, разрешающие проведение земляных работ с нарушением почвенного покрова, и проект рекультивации представлены не были.

Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы привело к ухудшению ее качественного состояния и деградации, был нанесен вред почве как объекту окружающей среды.

По результатам внеплановой проверки Управлением было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Постановлением по делу об административном правонарушении от 13 августа 2019 года Южно-Курильское дорожное управление было признано виновным и привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу, штраф предприятием оплачен.

Управлением Россельхознадзора был подан иск к Южно-Курильскому дорожному управлению в Арбитражный суд Сахалинской области о взыскании ущерба, нанесённого землям сельхозназначения.

Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции посчитал, что перевод участка земель в другую категорию (с 12 марта 2020 года) не является основанием для взыскания убытков, поскольку земли перешли в категорию земель промышленности.

Не согласившись с вынесенным решением, Управление Россельхознадзора обжаловало его в апелляционной инстанции.

Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами Управления Россельхознадзора о том, что Южно-Курильское дорожное управление в нарушение действующего законодательства разработало карьер на землях сельхозназначения, чем был нанесен вред почвам как объекту окружающей среды.

Не согласившись с вынесенным решением, предприятие обратилось в кассационную инстанцию.

28 апреля 2021 года арбитражный суд Дальневосточного округа определил оставить в силе постановление арбитражного суда апелляционной инстанции.

По результатам выявленных нарушений с 2019 года Управлением Россельхознадзора направлено в суды 13 исков о возмещении вреда, нанесенного почвам как объекту охраны окружающей среды на общую сумму 125,5 млн рублей. Из них удовлетворено судами девять исков на общую сумму более 67 млн рублей. Остальные дела находятся в судебном производстве.