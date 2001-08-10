С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
Арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел кассационную жалобу, поданную государственным унитарным предприятием Сахалинской области «Южно-Курильское дорожное управление», на решение Арбитражного суда Сахалинской области. Суд удовлетворил требование Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области о взыскании ущерба, причиненного предприятием землям сельскохозяйственного назначения в размере 44,6 млн рублей.
Постановлением по делу об административном правонарушении от 13 августа 2019 года Южно-Курильское дорожное управление было признано виновным и привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу, штраф предприятием оплачен.
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