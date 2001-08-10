Сахалинец подозревается в краже денег с кредитки подруги матери
Следственным отделом ОМВД России по Долинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Гражданин обвиняется в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 9 февраля этого года потерпевшая находилась у себя дома. Вечером женщина позвонила подруге и пригласила в гости. Когда та пришла, они начали совместно распивать спиртное. Спустя некоторое время к ним присоединился сын подруги. Молодой человек взял сотовый телефон хозяйки квартиры и включил на нем музыку. Это не вызвало никаких подозрений у потерпевшей. Ранее, молодой человек часто брал ее телефон, чтобы послушать музыку или поиграть в игры. Все время, пока компания употребляла алкогольные напитки, телефон находился в руках у фигуранта. Когда гости собрались уходить, обвиняемый вернул смартфон хозяйке. После того, как гости покинули квартиру, потерпевшая через приложение мобильного банка проверила баланс своей банковской карты. Так женщина обнаружила, что со счета пропали денежные средства.
Оказалось, что молодой человек, пока телефон потерпевшей находился у него, увидел сообщения от банка. При помощи привязанной к телефону функции мобильного банка, он совершил перевод денег на карту своего товарища, так как у него не было своей кредитки. Деньги молодой человек впоследствии потратил на личные нужды.
12 мая 2021 года судьей Долинского городского суда в отношении указанного гражданина вынесен обвинительный приговор, в законную силу еще не вступил.
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