На Сахалине завершили расследование уголовного дела о серии краж
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении серии краж, рассказалаи ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Следствием установлено, что в начале февраля фигурант, находясь в поликлинике города Холмска, обратил внимание на женскую куртку, оставленную на лавочке возле кабинета. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил из куртки сотовый телефон и небольшую сумму наличных, после чего скрылся.
Затем спустя почти две недели обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости товарищу, у которого впоследствии похитил сотовый телефон. При осмотре похищенного имущества он обнаружил в чехле банковскую карту, которой в дальнейшем расплатился в нескольких магазинах.
Также в феврале, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в гости к другому своему знакомому. Когда товарищ отправился спать, фигурант вытащил его банковскую карту из брюк и пошел по магазинам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 10:44 Вчера С Южно-Курильского дорожного управления взыщут более 44 миллионов рублей
- 10:12 Вчера Новый домостроительный комбинат начнет работу в Южно-Сахалинске
- 09:45 12 Мая Фигуристы Дальнего Востока определят сильнейших на областном первенстве в Южно-Сахалинске
- 16:52 11 Мая Праздничный салют и дождь завершили День Победы в Поронайске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?