На Сахалине завершили расследование уголовного дела о серии краж

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении серии краж, рассказалаи ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что в начале февраля фигурант, находясь в поликлинике города Холмска, обратил внимание на женскую куртку, оставленную на лавочке возле кабинета. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил из куртки сотовый телефон и небольшую сумму наличных, после чего скрылся.

Затем спустя почти две недели обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости товарищу, у которого впоследствии похитил сотовый телефон. При осмотре похищенного имущества он обнаружил в чехле банковскую карту, которой в дальнейшем расплатился в нескольких магазинах.

Также в феврале, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пришел в гости к другому своему знакомому. Когда товарищ отправился спать, фигурант вытащил его банковскую карту из брюк и пошел по магазинам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.