В Южно-Сахалинске с директорами школ обсудили усиление мер безопасности

В департаменте образования Южно-Сахалинска состоялось расширенное совещание с директорами всех школ городского округа, посвященное вопросам обеспечения требований безопасности в учреждениях, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Участие в совещании приняли вице-мэр Елена Федорова, ВРИО руководителя УМВД России по Южно-Сахалинску Алексей Ситников и начальник отдела по делам несовершеннолетних городского УМВД Ксения Артамонова.

Директор департамента образования Светлана Захарова сообщила, что все 32 школы городского округа, а также детские сады и учреждения дополнительного образования соответствуют федеральным стандартам и требованиям. Сейчас проводятся внеплановые проверки технического состояния систем видеонаблюдения, исправности кнопки экстренного вызова спецслужб и рамок металлодетектора, целостности ограждений. В соответствии с новыми рекомендациями Минпросвещения ведется актуализация существующих локальных актов в школах.

ВРИО руководителя УМВД России по Южно-Сахалинску Алексей Ситников отметил, что ответственность за антитеррористическую защищенность школ лежит на директорах учреждений, поэтому их задача - максимально качественно отладить эту работу. Он также внес ряд предложений по усилению мер безопасности. Например, применить в школах практику детских садов и установить на калитки домофоны для исключения доступа на территорию посторонних лиц, а также увеличить количество камер внешнего наблюдения, число охранников и др.

Вице-мэр Елена Федорова акцентировала внимание директоров школ на том, что педагогам необходимо обращать внимание на климат в классе, работу детей в коллективе, взаимоотношения между школьниками и учителями. Кроме того, важно повышать культуру социального поведения и общения, следить за психологическим здоровьем детей, а также принимать своевременные меры совместно с психологами-инспекторами по делам несовершеннолетних и т.д.

Напомним, по распоряжению мэра Южно-Сахалинска во всех школах пройдут внеплановые тотальные проверки соблюдения требований безопасности к охране образовательных учреждений городского округа.