На Сахалине продолжается расследование дела против местных чиновников
По информации Следственного управления СК РФ по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения обманным путем денежных средств из бюджета Макаровского района, рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве.
Вчера в муниципальном образовании проводились следственные действия. В настоящий момент районная администрация продолжает работать в привычном режиме.
Правительство Сахалинской области считает недопустимыми коррупционные проявления, тем более в системе органов местного самоуправления и, как следствие, злоупотребление доверием жителей к власти. В рамках этой работы практика активного сотрудничества с правоохранительными органами будет продолжена.
Сахалинское правительство оказывает содействие в расследовании уголовного дела.
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