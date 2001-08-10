Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине продолжается расследование дела против местных чиновников

На Сахалине продолжается расследование дела против местных чиновников

По информации Следственного управления СК РФ по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения обманным путем денежных средств из бюджета Макаровского района, рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве.

Вчера в муниципальном образовании проводились следственные действия. В настоящий момент районная администрация продолжает работать в привычном режиме.

Правительство Сахалинской области считает недопустимыми коррупционные проявления, тем более в системе органов местного самоуправления и, как следствие, злоупотребление доверием жителей к власти. В рамках этой работы практика активного сотрудничества с правоохранительными органами будет продолжена.

Сахалинское правительство оказывает содействие в расследовании уголовного дела.

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