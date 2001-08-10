На Сахалине продолжается расследование дела против местных чиновников

По информации Следственного управления СК РФ по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения обманным путем денежных средств из бюджета Макаровского района, рассказали ТИА "Острова" в областном правительстве.

Вчера в муниципальном образовании проводились следственные действия. В настоящий момент районная администрация продолжает работать в привычном режиме.

Правительство Сахалинской области считает недопустимыми коррупционные проявления, тем более в системе органов местного самоуправления и, как следствие, злоупотребление доверием жителей к власти. В рамках этой работы практика активного сотрудничества с правоохранительными органами будет продолжена.

Сахалинское правительство оказывает содействие в расследовании уголовного дела.