11:56, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
За один день в Сахалинской области остановлены восемь нетрезвых водителей
За прошедшие сутки, 13 мая 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 18 дорожно-транспортных происшествий. Из них, ДТП, подлежащие государственному статистическому учету, не зарегистрированы, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 8 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело.
Кроме этого, пресечены 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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