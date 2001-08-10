За один день в Сахалинской области остановлены восемь нетрезвых водителей

За прошедшие сутки, 13 мая 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 18 дорожно-транспортных происшествий. Из них, ДТП, подлежащие государственному статистическому учету, не зарегистрированы, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 8 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, пресечены 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.