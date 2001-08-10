Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2021
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Сахалинская прокуратура начала проверку после обнаружения в районе птицефабрики мертвых кур
12:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура начала проверку после обнаружения в районе птицефабрики мертвых кур

Сахалинская прокуратура начала проверку после обнаружения в районе птицефабрики мертвых кур

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с размещением в средствах массовой информации публикации об обнаружении дохлых кур, фарша и битых яиц в районе птицефабрики совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области организованы проверочные мероприятия с выездом на место, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарных правил, в том числе в части обращения с отходами животноводства. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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