Сахалинская прокуратура начала проверку после обнаружения в районе птицефабрики мертвых кур

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с размещением в средствах массовой информации публикации об обнаружении дохлых кур, фарша и битых яиц в районе птицефабрики совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области организованы проверочные мероприятия с выездом на место, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарных правил, в том числе в части обращения с отходами животноводства. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.