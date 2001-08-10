Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего мэра Корсакова (Сахалин)
Корсаковский городской суд 27 января 2020 года вынес обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Корсаковского городского округа Александра Рудакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
Судом установлено, что подсудимый, занимая вышеуказанную должность, получил от местного предпринимателя денежные средства в размере 500 тыс. рублей, являющихся частью требуемой взятки в общей сумме 7 млн. рублей, за общее покровительство и содействие при заключении и исполнении гражданских договоров с администрацией Корсаковского городского округа и подведомственными ей бюджетными учреждениями. Преступные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.
Осужденный вину в совершении преступления не признал, указав о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов. Государственное обвинение предъявило доказательства, изобличающие Рудакова в совершении инкриминируемого ему деяния.
Судом Александру Рудакову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн. рублей. Он также лишен права занимать должности в исполнительных органах государственной власти и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет.
Не согласившись с приговором суда, защита Рудакова направила в Сахалинский областной суд жалобу.
Суд апелляционной инстанции по результатам изучения материалов дела и с учетом позиции прокурора изменил приговор в части дополнительного наказания, приведя его в соответствие с требованиями уголовного закона, в остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
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