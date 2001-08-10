Сахалинец решил отомстить обидчику и поджог его автомобиль

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в умышленнме уничтожении чужого имущества путем поджога.

Установлено, что в начале марта обвиняемый проходил мимо одного из магазинов города Охи. Он шел по обочине, так как в то время на тротуаре лежал нерасчищенный снег. Рядом с фигурантом проехал автомобиль, которым управлял потерпевший, и, наехав на лужу, обрызгал молодого человека. По словам обвиняемого, это его очень сильно разозлило, поэтому решил отомстить водителю. Он видел, что автомобиль завернул во двор, находящийся рядом. Вечером злоумышленник, взяв банку из-под детского питания, наполненную бензином, направился на поиски вышеуказанной машины. Обнаружив автомобиль, он стал ждать момента, когда на улице не будет людей, после чего облил транспорт горючим и поджег при помощи зажигалки. После того, как машина загорелась, фигурант незамедлительно скрылся. По пути домой молодой человек выкинул в мусорный бак банку из-под горючего и зажигалку.

Следствием собрана исчерпывающая база доказательств, подтверждающая причастность обвиняемого к данному преступлению. Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.