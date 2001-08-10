Еще трех сахалинцев обманули мошенники

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых факта телефонного мошенничества в отношении местных жителей. Всего мошенники похитили у потерпевших около 700 тысяч рублей.

Так, в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее были похищены 475 тысяч рублей.

Установлено, что ранее в этот же день потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается похитить денежные средства с банковских счетов заявительницы. Также он рассказал ей, что для того, чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо снять все деньги и перевести на продиктованные им номера. Потерпевшая последовала указаниям афериста. Она перевела 475 тысяч рублей на данные счета несколькими операциями. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она сразу же обратилась в полицию.

В этот же день в городское управление полиции Южно-Сахалинска обратилась 50-летняя жительница областного центра. У нее злоумышленники похитили 126 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщине также поступил звонок с неизвестного номера. В данном случае звонившая представилась сотрудником полиции города Москвы и сообщила, что банковский лицевой счет заявительницы вскрыт, и произошла утечка информации. Позже потерпевшей поступил еще один звонок, уже якобы от сотрудника банка, который пояснил, что необходимо перевести деньги с имеющейся у нее кредитной карты в сумме 36 тысяч рублей на свою банковскую карту, а уже с нее на указанные лжесотрудником номера. После разговора потерпевшая направилась в один из торговых центров, где при помощи банковского терминала совершила указанные аферистом операции. Уже вечером женщине снова позвонили и сообщили, что теперь заявительнице необходимо оформить кредит и перевести деньги на номера, которые звонивший также сообщил. Женщина последовала указаниям мошенника. Всего лишившись 126 тысяч рублей.

Еще один случай произошел с 27-летним жителем Анивы. У него обманным путем неизвестных похитили около 70 тысяч рублей.

Днем ранее молодому человеку поступил звонок и с неизвестного номера. Звонивший представился работником банка и предложил потерпевшему оформить выгодный кредит на 200 тысяч рублей. Заявитель согласился. Далее лжесотрудник пояснил, что необходимо перевести на указанный им номер банковской карты первоначальный взнос в размере 4 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. Позже молодому человеку позвонили с другого номера, якобы из страховой компании, и сообщили, что его номер счета заблокирован. Аферисты пояснили, что для того, чтобы это исправить, необходимо перевести около 15 тысяч рублей на продиктованный счет банковской карты. Заявитель последовал указаниям мошенников и совершил указанный перевод. Позже потерпевшему позвонил якобы руководитель банка, который пояснил, что к заявителю должен приехать курьер с договором на получение кредита, но для этого необходимо перевести на номер банковской карты, указанной злоумышленником, еще 17 тысяч рублей. После этого потерпевший еще несколько раз переводил деньги за разные услуги, сообщищи ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.