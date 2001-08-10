Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2021
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15:51, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержали браконьеров с корюшкой

На Сахалине задержали браконьеров с корюшкой

Органом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено два уголовных дела за Незаконную добычу  водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале мая 38-летний мужчина и 41-летняя женщина, находясь на берегу залива Терпения, в нарушение действующего законодательства, произвели незаконный вылов азиатской зубатой корюшки. В общей сложности добыто 802 экземпляра. Общий ущерб составил более 44 тысяч рублей. Добыча водного биоресурса осуществлялась с использованием запрещенного орудия лова (рыболовной сети).

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Орудие добычи и водный биоресурс изъяты, рыба помещена на ответственное хранение.

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