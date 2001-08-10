Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2021
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15:52, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Чтобы помочь другу по переписке, сахалинка пошла на кражу

Чтобы помочь другу по переписке, сахалинка пошла на кражу

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении кражи с банковской карты, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что примерно 2 месяца назад обвиняемая познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной, с которым начала вести активную переписку. В конце марта он написал фигурантке, что попал в ДТП и сломал ногу, а так как он виновен в случившемся, то ему необходимо отдать пострадавшему около пяти с половиной тысяч рублей. Женщина ответила, что у нее на данный момент нет денег, но она постарается их найти. Спустя несколько дней обвиняемая пришла в гости к знакомому 77-летнему мужчине. Фигурантка часто к нему приходила и помогала по дому. Она попросила занять ей денег, на что пенсионер ответил, что копит на операцию и помочь не может. Когда обвиняемая находилась на кухне, она обратила внимание на оставленный там смартфон потерпевшего. Женщина знала, что на телефоне имеется приложение мобильного банка. Пока хозяин был в ванной комнате, она взяла устройство. Так как в телефоне не был установлен пароль, она легко получила доступ к его содержимому. Чтобы войти в приложение мобильного банка, ей необходимо было указать данные карты потерпевшего. Фигурантка направилась в спальню мужчины, где достала из его куртки кредитку. Далее, она ввела все необходимые сведения и вошла в приложение, с помощью которого перевела пять с половиной тысяч рублей своему другу по переписке. Женщина решила скрыть следы преступления и удалила все сообщения, связанные с совершенным ей переводом. Банковскую карту потерпевшего обвиняемая оставила у себя, а после того, как покинула квартиру, выкинула ее. После перевода денег фигурантка и ее собеседник из социальных сетей больше не общались.

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