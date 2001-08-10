Чтобы помочь другу по переписке, сахалинка пошла на кражу
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении кражи с банковской карты, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что примерно 2 месяца назад обвиняемая познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной, с которым начала вести активную переписку. В конце марта он написал фигурантке, что попал в ДТП и сломал ногу, а так как он виновен в случившемся, то ему необходимо отдать пострадавшему около пяти с половиной тысяч рублей. Женщина ответила, что у нее на данный момент нет денег, но она постарается их найти. Спустя несколько дней обвиняемая пришла в гости к знакомому 77-летнему мужчине. Фигурантка часто к нему приходила и помогала по дому. Она попросила занять ей денег, на что пенсионер ответил, что копит на операцию и помочь не может. Когда обвиняемая находилась на кухне, она обратила внимание на оставленный там смартфон потерпевшего. Женщина знала, что на телефоне имеется приложение мобильного банка. Пока хозяин был в ванной комнате, она взяла устройство. Так как в телефоне не был установлен пароль, она легко получила доступ к его содержимому. Чтобы войти в приложение мобильного банка, ей необходимо было указать данные карты потерпевшего. Фигурантка направилась в спальню мужчины, где достала из его куртки кредитку. Далее, она ввела все необходимые сведения и вошла в приложение, с помощью которого перевела пять с половиной тысяч рублей своему другу по переписке. Женщина решила скрыть следы преступления и удалила все сообщения, связанные с совершенным ей переводом. Банковскую карту потерпевшего обвиняемая оставила у себя, а после того, как покинула квартиру, выкинула ее. После перевода денег фигурантка и ее собеседник из социальных сетей больше не общались.
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