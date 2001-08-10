Сахалинец продал телефон и остался без денег

7 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 23-летнего местного жителя о том, что его обманули и похитили сотовый телефон стоимостью 46 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель областного центра. Выяснилось, что в конце апреля потерпевший выложил на одном из сахалинских сайтов объявление о продаже сотового телефона. Спустя несколько дней заявителю поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что желает приобрести устройство. В ходе разговора молодые люди договорились о личной встрече. Увидевшись в назначенном месте, они обсудили условия сделки.

Для оплаты покупки потерпевший продиктовал злоумышленнику свой номер телефона, к которому была привязана его банковская карта. Покупатель показал молодому человеку чек, в котором было указано, что перевод в размере 46 тысяч рублей выполнен. После этого, заявитель передал смартфон злоумышленнику, и они разошлись. Потерпевший в течение нескольких дней ожидал зачисления денежных средств, но они так и не поступили. В ходе выяснения обстоятельств, он осознал, что чек был фейком. В связи с этим молодой человек решил обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.