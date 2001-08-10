Сахалинцы отдают мошенникам сотни тысяч рублей

14 мая в дежурную часть УМВД по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё под предлогом инвестирования в криптовалюту похитили 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Она уточнила, что 7 мая в популярной социальной сети увидела рекламу про криптовалюту и зашла в профиль страницы. Далее перешла по указанной ссылке. В чате группы она перешла ещё по одной ссылке уже в другой чат. В ходе переписки неизвестный отправил ей номер счета, на который необходимо перевести денежные средства, что заявительница и сделала.

В этот же день в полицию Южно-Сахалинска обратился 42-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестный, под предлогом безопасной сделки через ссылку пытался завладеть его денежными средствами в размере более 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, примерно год назад заявитель опубликовал объявление о продаже шкафа, указав свой контактный номер телефона. 14 мая 2021 года ему пришло сообщение о покупке предложенного товара. В ходе переписки продавец и покупатель договорились о доставке через курьера и оплате посредством ссылки сайта. Заявитель перешел по ней и ввел свои данные, после этого произошло списание денежных средств.

А вот 53-летняя жительница Курильска при онлайн-покупке авиабилетов по маршруту «Южно-Сахалинск – Краснодар» лишилась почти 90 тысяч рублей. После самостоятельных проверок через авиакомпанию потерпевшая поняла, что авиабилеты она приобретала на фейковом сайте.

Ещё одно заявление поступило от 73-летней жительницы Охи в районный отдел МВД. Пенсионерка сообщила, что с февраля по май 2021 года она перечислила мошенникам почти 454 тысячи рублей за лекарства.

Как выяснилось, в январе 2021 года заявительница в Интернете заказала лекарство от гипертонии. В феврале ей позвонил мужчина, назвавшийся представителем ревизионной компании. Он сообщил, что купленное ею лекарство в настоящее время отозвано с рынка, поскольку имеет много побочных средств, в связи с этим ей положена компенсация в сумме 750 тысяч рублей. Но есть условие, что для получения денег нужно предварительно сделать денежные переводы, что она и выполнила.

А 72-летняя пенсионерка из Южно-Сахалинска в период с января по май 2021 года лишилась 319 тысяч рублей. Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился юристом по денежным выплатам. Звонивший поинтересовался, покупала ли пенсионерка БАДы, на что последняя ответила согласием. Далее он пояснил, что с этими лекарствами связано много смертельных исходов. Прошло слушанье дела, задержали группу мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело и ей положена компенсация. Далее позвонила неизвестная, которая представилась юристом по финансовому делу и дала потерпевшей реквизиты для оплаты судебных издержек. В течение трех месяцев заявительница переводила по указанию мошенницы денежные средства.

В корсаковский отдел МВД обратился 29-летний житель села Чапаево. Молодой человек сообщил о том, что у него похитили более 347 тысяч рублей.

Установлено, что 13 мая ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка, отвечающей за индивидуальную безопасность клиентов. Звонившая сообщила, что неустановленные лица пытаются оформить на его имя кредит, поэтому все денежные средства необходимо перевести на безопасный счет. После чего разговор был переадресован на мужчину. Последний представился сотрудником полиции и для убедительности сообщил, что его данные есть на официальном сайте ведомства, где он может их проверить. Далее опять позвонил неизвестный, которому впоследствии заявитель перевел деньги для сохранности на номера различных счетов.

А у 71-летнего жителя областного центра вышеописанным способом мошенники похитили 140 тысяч рублей.