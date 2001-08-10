На сахалинской птицефабрике выявлены грубые нарушения

14 мая 2021 года должностные лица Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняли участие в комплексной проверке Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверка по соблюдению требований ветеринарного законодательства была проведена в отношении АО "Птицефабрика Островная". В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлены грубые нарушения закона "О ветеринарии" и "Ветеринарно-санитарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов", сообщили ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проверки на территории цеха белковых добавок "Утильцех" обнаружена куча трупов кур, прикрытая брезентом (8 828 голов), а также бракованные яйца в количестве 1 138 штук, перо и кости птицы. Как пояснили на предприятии, произошла плановая выбраковка птицы и яйца.

При этом юридическим лицом в нарушение закона "О ветеринарии" и "Ветеринарно-санитарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов" допущена утилизация биологических отходов в не отведенном для этих целей месте, в открытом виде, а не в специальных емкостях для биологических отходов.

Допущенные обществом нарушения ветеринарно-санитарного законодательства могут привести к загрязнению окружающей среды, возникновению болезни животных, выпуску небезопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства.

В настоящий момент материалы дела находятся на рассмотрении в Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуре.