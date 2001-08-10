Сахалинку, не оплатившую штраф вовремя, приговорили к обязательным работам
Жительница Углегорского района, привлеченная к административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава, могла бы просто "отделаться" штрафом, однако собственная безответственность сыграла с ней злую шутку. Теперь, помимо оплаты штрафа, должнице придется отработать за совершенное правонарушение, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
За уклонение от исполнения административного наказания женщина была оштрафована на 4 000 рублей. Зная о возбужденном в отношении неё исполнительном производстве, сахалинка не оплатила штраф в установленный законодательством 60-дневный срок, в результате чего, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья постановил признать должницу виновной в неуплате штрафа в установленный законом срок и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства www.r65.fssp.gov.ru.
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