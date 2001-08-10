Тихоокеанское
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11:48, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине спасатели выехали на поиск пропавших рыбаков

На Сахалине спасатели выехали на поиск пропавших рыбаков

Сегодня утром, 19 мая, для оказания помощи полиции в поисках рыбаков, пропавших в районе с. Пильво, выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе четырех человек и двух единиц техники. Также вчера утром в Тымовский район для оказания помощи полиции, в поисках охотника пропавшего в районе с. Усково выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

26 апреля трое мужчин на лодке вышли в море в районе с. Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, также 3 мая поступила информация о пропаже охотника сплавлявшегося по р. Тымь от с. Воскресеновка до с. Березовая поляна.

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