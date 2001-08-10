На Сахалине вор через форточку украл деньги из киоска
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина сообщил, что из арендованного им киоска неизвестный похитил около 14 с половиной тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Долинска. Выяснилось, что молодой человек временно проживал в областном центре. Его дом находился недалеко от указанного киоска. Проходя в ночное время по улице, подозреваемый решил проникнуть внутрь, предполагая, что там могут быть деньги или ещё что-нибудь ценное. Убедившись, что рядом никого нет, злоумышленник при помощи найденного рядом камня разбил стекло форточки и залез в помещение киоска. Подойдя к кассе, молодой человек обнаружил в ней 14 с половиной тысяч рублей и решил их похитить, после чего незамедлительно скрылся с места преступления. Денежные средства впоследствии молодой человек потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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