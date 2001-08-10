На Сахалине семейная пара подарила мошенникам более 4 миллионов рублей

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратился 56-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него путем обмана похитили более 4 миллионов рублей.

В ходе разбирательства установлено, что в конце марта с неизвестного номера жене заявителя позвонил некий мужчина. Он сообщил, что является консультантом по инвестированию в криптовалюту и совершению сделок с ней, и предложил свои услуги за вознаграждение в виде 10 процентов от прибыли.

Это заинтересовала жену заявителя и его самого. Они оформили интернет-кошелек на сайте одного из банков, а также еще один для криптовалюты. В этот же день по указанию звонившего супруга потерпевшего перевела в качестве первоначального взноса 10 тысяч рублей на одну из торговых площадок. После этого женщина еще не раз совершала переводы денежных средств, в надежде преумножить свой капитал.

Всего, потерпевшая перевела мошенникам более 4 миллионов рублей. С конца апреля супруги начали пытаться вывести деньги на свои карты, но им приходили отказы под различными предлогами. Тогда они поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ведется следствие. Лица, причастные к совершению преступления устанавливаются.