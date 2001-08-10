Сахалинец пошел за малиной, а набрал конопли

Следственным отделом ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Красногорска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере.

Установлено, что обвиняемый в конце августа минувшего года, находясь в селе Красногорске и собирая там малину, обратил внимание, что среди кустов ягоды в районе реки растет дикая конопля. Фигурант решил сорвать несколько кустов наркосодержащего сорняка, чтобы в дальнейшем изготовить из них марихуану. Мужчина отделил листья конопли от стеблей и сложил их в пакет, а ненужные ему части растений выкинул в реку. После этого фигурант направился домой. Там он высушил принесенную коноплю и сложил ее в комод. В течение последующих трех месяцев фигурант периодически доставал из сумки части растения и употреблял его путем выкуривания. При обыске квартиры полицейские изъяли у обвиняемого указанный наркотик общей массой около 113 грамм, что является крупным размером.