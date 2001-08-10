Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2021
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09:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве

Житель Смирныховского района Сахалинской области привлечён                                 к административной ответственности за не сообщение судебному приставу-исполнителю о новом месте работы .

В отделении судебных приставов по Смирныховскому району УФССП России по Сахалинской области  на исполнении  находится исполнительное производство в отношении  гражданина А., обязанного ежемесячно уплачивать 1/3 часть дохода на содержание  своих несовершеннолетних детей.

      Мужчина, уволившись с предыдущего места работы и устроившись на новое, производил ежемесячные выплаты алиментов исходя из размера средней заработной платы по Российской Федерации. Не желая оказывать материальную помощь собственным детям, безответственный отец своевременно не сообщил судебному приставу-исполнителю о своём новом месте работы, где заработная плата мужчины превышала размер средней заработной платы, чем совершил административное правонарушение за которое судом был привлечен                                              к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в виде штрафа                       в размере 1000 рублей.

В настоящее время судебным приставом-исполнителем был произведён перерасчёт задолженности и  вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, которое направлено работодателю.

УФССП по Сахалинской области напоминает, что согласно ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, не сообщении об увольнении с работы,  о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства влечет наложение на граждан административного штрафа в размере   от 1000 до 2500 тысяч рублей.

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