Тихоокеанское
информационное агентство
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Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко
14:37, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко

Выброс пепла зафиксирован на вулкане Эбеко

Сегодня днем, 21 мая, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службеГУ МЧС России по Сахалинской области.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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