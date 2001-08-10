Очередной выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сегодня, 22 мая, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км., сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.