16:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Очередной выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Сегодня, 22 мая, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км., сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС
По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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