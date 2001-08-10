Килограмм наркотиков изъяли на Сахалине из детского автомобиля

Попытку пересылки 1000 граммов синтетического наркотического средства пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. Наркотик в виде кристаллического вещества синего цвета, расфасованный в два полимерных пакета и спрятанный в детском электромобиле, обнаружили оперативники в посылке из Московской области, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ Росии по Сахалинской облсти.

Канал поставки организовал 29-летний житель Приморского края, прибывший на Сахалин с целью осуществления систематического сбыта наркотических веществ в Южно-Сахалинске. Наркотическое средство злоумышленник намеревался распространить через тайники-закладки. Довести до конца свой преступный умысел он не смог, т.к. был задержан сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области при получении посылки в почтовом отделении.

В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца

по независящим от этого лица обстоятельствам). Фигурант уголовного дела заключён под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.