Тихоокеанское
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24 Мая 2021
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09:53, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Килограмм наркотиков изъяли на Сахалине из детского автомобиля

Килограмм наркотиков изъяли на Сахалине из детского автомобиля

Попытку пересылки 1000 граммов синтетического наркотического средства пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. Наркотик в виде кристаллического вещества синего цвета, расфасованный в два полимерных пакета и спрятанный в детском электромобиле, обнаружили оперативники в посылке из Московской области, рассказали ТИА "Острова" в УФСБ Росии по Сахалинской облсти.

Канал поставки организовал 29-летний житель Приморского края, прибывший на Сахалин с целью осуществления систематического сбыта наркотических веществ в Южно-Сахалинске. Наркотическое средство злоумышленник намеревался распространить через тайники-закладки. Довести до конца свой преступный умысел он не смог, т.к. был задержан сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области при получении посылки в почтовом отделении.

В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца
по независящим от этого лица обстоятельствам). Фигурант уголовного дела заключён под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

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