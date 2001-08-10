Тихоокеанское
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14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцы все чаще берут кредиты и отдают деньги мошенникам

21 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 21-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что днём ранее неизвестный путем обмана похитил 180 тысяч рублей. 

Установлено, что на её телефон поступил звонок от лжеработника банка. Ей сообщили, что мошенники пытаются снять с её карты 3 000 рублей. Далее менеджер пояснил, что необходимо зайти в приложение банка для предотвращения попытки оформления кредита на её имя и подать самостоятельно заявку на кредит. После одобрения кредита на 180 тысяч рублей и зачисления этой суммы, денежные средства необходимо перевести на номера телефонов для создания некой сейфовой ячейки клиента. Девушка выполнила все указания, приобрела кредитные обязательства и лишилась денег.

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