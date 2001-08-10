Сахалинские полицейские раскрыли кражу имущества на полтора миллиона рублей
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу в кратчайшие сроки раскрыли кражи имущества с территории базы отдыха.
Заявление о том, что кто-то посторонний с 15 по 18 мая, разбив оконное стекло и отжав рамы, проник в три домика, расположенных на базе, откуда похитил различное ценное имущество, потупило в районный отдел МВД в прошлый вторник. Среди краденного оказались мотоцикл, снегоболотоход, скутер, лодочный мотор, мотопомпа для тушения лесных пожаров, два генератора, пара автомобильных зарядных устройств, автомобильная мойка, удочки в количестве 6 штук с катушками, шлем мотоциклетный, два телевизора и другие предметы. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в считанные дни установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель областного центра. Как выяснилось, мужчине доводилось отдыхать неподалеку от базы, и тогда он приметил, что на ее территории хранятся разные ценные вещи. Он узнал график работы охраны, дождался, когда территория окажется без присмотра, и с Южно-Сахалинска приехал на небольшом грузовике, который одолжил у знакомого. В течение нескольких дней он приезжал на базу и похищал вышеуказанное имущество, которое отвозил в областной центр, оставляя в гаражах.
Полицейские изъяли украденное в полном объёме и возвратили собственнику.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня На Сахалине проходит акция "Судебные приставы – детям"
09:11 Сегодня Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о бесплатном подключении домов к газу
09:21 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет выставка "СахалинСтройЭкспо"
09:50 Сегодня Валерий Лимаренко проверил качество ремонта дорог в Южно-Сахалинске
13:16 17 Мая Более 100 заявок поступило на участие во Всероссийском форуме "ОстроVа" на Сахалине
12:32 18 Мая На сахалинской птицефабрике выявлены грубые нарушения
17:07 18 Мая Чиновники проверили ремонт ул. Ленина в Южно-Сахалинске
09:07 19 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам компенсируют российскую часть дороги за границу
15:36 29 Апреля Сахалинцам рекомендуют не мешать строителям заниматься капремонтом сетей
15:06 30 Апреля В Александровске-Сахалинском снова начинаются интриги вокруг поста мэра
18:07 1 Мая Южно-Сахалинск восстанавливается после циклона
11:51 1 Мая Непогода на Сахалине не нарушила работу объектов жизнедеятельности
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Южносахалинцам предлагают проверить свои знания на Всероссийском налоговом диктанте
- 12:16 21 Мая Двое сахалинских школьников стали призерами Всесибирской олимпиады
- 09:04 21 Мая Сахалинца оштрафовали за то, что он забыл сообщить о трудоустройстве
- 13:30 20 Мая Жителей Южно-Сахалинска, накопивших долги, будут выселять из муниципального жилья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы думаете, когда откроют большинство границ между странами?