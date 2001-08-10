Сахалинские полицейские раскрыли кражу имущества на полтора миллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу в кратчайшие сроки раскрыли кражи имущества с территории базы отдыха.

Заявление о том, что кто-то посторонний с 15 по 18 мая, разбив оконное стекло и отжав рамы, проник в три домика, расположенных на базе, откуда похитил различное ценное имущество, потупило в районный отдел МВД в прошлый вторник. Среди краденного оказались мотоцикл, снегоболотоход, скутер, лодочный мотор, мотопомпа для тушения лесных пожаров, два генератора, пара автомобильных зарядных устройств, автомобильная мойка, удочки в количестве 6 штук с катушками, шлем мотоциклетный, два телевизора и другие предметы. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские в считанные дни установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель областного центра. Как выяснилось, мужчине доводилось отдыхать неподалеку от базы, и тогда он приметил, что на ее территории хранятся разные ценные вещи. Он узнал график работы охраны, дождался, когда территория окажется без присмотра, и с Южно-Сахалинска приехал на небольшом грузовике, который одолжил у знакомого. В течение нескольких дней он приезжал на базу и похищал вышеуказанное имущество, которое отвозил в областной центр, оставляя в гаражах.

Полицейские изъяли украденное в полном объёме и возвратили собственнику.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.