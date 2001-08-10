На Сахалине задержали дачного вора

В Долинский отдел полиции поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что из ее дачного дома похищен принадлежащий ей сотовый телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Долинска. Выяснилось, что мужчина находился в одном СНТ, где обратил внимание на дачный участок. Пока хозяйка была занята на огороде, мужчина проник в дом и похитил оттуда принадлежащий ей сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Похищенное устройство злоумышленник успел продать. Аналогичным способом он похитил еще один сотовый телефон с территории дачного участка. В этом случае злоумышленник не успел реализовать краденое. Телефон изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, а также п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Долинский отдел полиции поступило заявление от 54-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что из ее дачного дома похищен принадлежащий ей сотовый телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Долинска. Выяснилось, что мужчина находился в одном СНТ, где обратил внимание на дачный участок. Пока хозяйка была занята на огороде, мужчина проник в дом и похитил оттуда принадлежащий ей сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Похищенное устройство злоумышленник успел продать. Аналогичным способом он похитил еще один сотовый телефон с территории дачного участка. В этом случае злоумышленник не успел реализовать краденое. Телефон изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, а также п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.