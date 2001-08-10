На Сахалине направлено в суд уголовное дело в отношении наркосбытчиков

Следственным отделом по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух обвиняемых в наркопреступлениях и легализации денежных средств, приобретённых преступным путём.

В ходе следствия установлено, что 34-летний мужчина, находясь на материковой части страны, открыл в даркнете онлайн магазины по сбыту заинтересованным лицам запрещённых в обороте веществ. Спустя некоторое время он решил основать свой незаконный бизнес на территории Сахалинской области.

Для этого обвиняемый конвертировал полмиллиона рублей в криптовалюту, после чего приобрёл через тайник-закладку мефедрон в количестве 1,3 кг, а также 9 грамм марихуаны.

В конце января 2020 года он, замаскировав нелегальные покупки в личных вещах, прибыл самолётом в Южно-Сахалинск. Вскоре фигурант привлек к своей противоправной деятельности 29-летнюю обвиняемую, с которой до этого познакомился на материке.

Действуя в составе группы лиц, пара начала сбывать наркотические средства через тайники-закладки в пределах областного центра. За этим занятием их задержали с поличным сотрудники УКОН УМВД области. У мужчины во время обыска было обнаружено около 6 грамм синтетического наркотика и ещё 62 грамма, расфасованного на мелкие партии, в его авто.

Остальные наркотики были изъяты в ходе обыска, проведённого в арендованном наркоторговцами жилье. Там же были найдены приспособления для взвешивания, расфасовки, и транспортировки наркотиков.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч 5. ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1. Уголовного кодекса Российской Федерации направленно в суд.