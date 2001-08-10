Сахалинские автоинспекторы раскрыли угон автомобиля раньше, чем его пропажу обнаружил хозяин

В Южно-Сахалинске сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области раскрыли угон иномарки раньше, чем его пропажу обнаружил хозяин, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Так, 24 мая 2021 года, около трех часов утра, в районе дома 5 Б ул. Ленина, инспекторами был остановлен автомобиль японского производства. За рулем иномарки находился 26-летний гражданин, у которого отсутствовали документы на автомобиль. Водитель пояснил, что данный автомобиль был им похищен на автостоянке, охранником которой он является.

Кроме этого, водитель прошел освидетельствование на месте, прибор установил состояние алкогольного опьянения - 0,61 промилле. В отношении нарушителя составлен и направлен в суд административный материал, ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права на управление транспортными средствами на срок до двух лет.

Сотрудники ОСР ДПС ГИБДД по Сахалинской области незамедлительно установили хозяина машины и сообщили ему о произошедшем. Владелец автомобиля поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, которые помогли раскрыть угон, а также вернуть его собственность.