Южносахалинец предстанет перед судом за совершение серии краж

Следственным отделом ОМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении пяти краж и уклонении от административного надзора.

Установлено, что в апреле 2019 года в отношении обвиняемого Смирныховским районным судом был установлен административный надзор сроком на три года с обязательной явкой в городской отдел полиции. За период 2019 года фигурант неоднократно был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного ограничения. В связи с чем, решением Южно-Сахалинского городского суда в отношении мужчины были назначены дополнительные ограничения, согласно которым обвиняемый не должен находиться вне жилого помещения в ночное время суток. Спустя некоторое время, мужчина сдал свою квартиру, а сам стал проживать у знакомой, не уведомив об этом органы надзора. В апреле 2020 года сотрудники полиции задержали фигуранта.

Он же, в июле, будучи в районе улицы Тихоокеанской города Южно-Сахалинска, обратил внимание на незнакомку с сумкой в руке. Фигурант, предположив, что внутри может находиться что-то ценное, решил похитить её. Представившись работником ЖЭК, злоумышленник под предлогом осмотра труб, попросил пройти к ней в квартиру. Потерпевшая впустила мужчину. Воспользовавшись тем, что женщина ушла в комнату, он заглянул в сумочку, где обнаружил сотовый телефон и кошелек с деньгами, которые похитил. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.

Спустя несколько дней фигурант, используя вышеуказанную схему, похитил у жительницы соседнего дома 45 тысяч рублей, пока женщина находилась в ванной комнате. Зайдя в квартиру еще одной потерпевшей под тем же предлогом, мужчина прошел в спальню и, пока хозяйка была отвлечена, похитил из сумки банковскую карту и около трех тысяч рублей наличными. После чего скрылся с места преступления.

В этот же день обвиняемый решил воспользоваться похищенной ранее кредиткой. На протяжении дня расплачивался ей в одном из магазинов Южно-Сахалинска, расположенного в районе улицы Чехова. Ущерб составил около шести тысяч рублей.

Позже злоумышленник вернулся к прежней схеме действий и похитил из квартиры у жительницы дома по улице Поповича шесть тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.