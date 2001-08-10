Еще 2,5 миллиона рублей похитили мошенники у сахалинцев

24 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летнего местного жителя о хищении у него путем обмана 1 440 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как установили полицейские, 30 января 2021 года на его телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка. Звонившая пояснила, что на имя заявителя неустановленные лица хотят оформить кредит и для предотвращения их действий необходимо снять 1 500 000 рублей. Эту сумму нужно перевести на указанный счет в банке. Потерпевший оформил кредит на свое имя на сумму более 1 миллиона 345 тысяч рублей, после чего перевел займ на указанный счет. Общая сумма перевода составила 1 440 000 рублей. На следующий день поступил звонок с неизвестного номера, звонивший также представился сотрудником банка и сообщил о необходимости перевести еще 500 тысяч рублей, на что заявитель ответил отказом.

В этот же день в полицию поступило заявление от 32-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил о том, что у него неизвестный путем обмана похитил 244 тысячи рублей. Установлено, что тремя днями ранее ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка. Звонивший пояснил, что на имя заявителя неизвестные пытались оформить кредит и для предотвращения их действий необходимо оформить кредит на свое имя. Далее ему звонили граждане и представлялись сотрудниками полиции и банка. В итоге потерпевший через онлайн-приложение банка оформил на свое имя кредит в размере 250 000 рублей и через терминал перевел их на указанный счет.

Ещё одно заявление поступило от 50-летней жительницы села Быков, которая сообщила о хищении 980 тысяч рублей. Она уточнила, что 15 мая ей поступил телефонный звонок. Звонивший представителя и сообщил, что сотрудничает с одним коммерческим банком в сфере погашения кредита. В ходе беседы он предложил установить приложение для видеозвонков, по которому позже перезвонил.

Мужчина сказал, что необходимо установить программу, которая является биржевой площадкой, куда можно переводить свои денежные средства для повышения дохода с дальнейшим выводом денег. Далее с помощью онлайн-приложения банка потерпевшей помогли оформить заявку на кредит в сумме 500 тысяч рублей. После одобрения займа она перевела полумиллиона рублей на счет, указанный мужчиной. На следующий день ей поступил звонок. В ходе разговора через банковское приложение она оформила кредит на сумму около 300 тысяч рублей и перевела на счет, указанный звонившим.

18 мая ей снова позвонили, и она таким же образом взяла в кредит почти 200 тысяч рублей и перевела на указанный счет. Общая сумма ущерба составила 980 тысяч рублей. Проводится проверка.

По двум фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.