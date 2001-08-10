Сахалинец подозревается в краже денег с банковского счета

Следователем Следственного отделения ОМВД России но Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя по подозрению в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемый проживает в учреждении социального обслуживания в одной комнате с другим постояльцем. 16 мая фигурант, находясь в жилом помещении, из корыстных побуждений, когда за его действиями никто не наблюдал, похитил банковскую карту своего соседа. В дальнейшем он отправился в продуктовые магазины города Макарова, где с помощью похищенной карты, используя систему бесконтактных платежей, совершал покупки. Таким образом, мужчина осуществил хищение денежных средств, причинив своими действиями потерпевшему материальный ущерб.